Открывает сезон серебром: Харлан завоевала награду на престижном турнире в Бельгии
Ольга Харлан завоевала первую награду в сезоне. На турнире FIE Flemish Open, который принимала Бельгия, украинка заняла второе место.
На турнире соревновались 45 саблисток из 13 стран. Харлан уверенно прошла групповой этап, где одержала 6 побед в 6 боях. По итогам этих боев Ольга пропустила всего три укола, пишет 24 канал .
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Первая награда в сезоне
По итогам группового раунда Харлан возглавила посев, после чего прошла еще двух соперниц – итальянку Амелию Джованелли (15:3) и британку Джессику Корби (15:5).
Встреча с француженкой Фостин Клапье была для Харлана одной из самых сложных. Преимущество украинки составило всего два укола. Далее украинка победила представительницу Германии Лену Штемпер и вышла в финал.
В финале Ольге противостояла 20-летняя итальянка Бенедетти Фузетти. В напряженной борьбе юная саблистка одержала победу с разницей в три укола – 12:15.
Кроме Харлан и турнире в Бельгии выступили еще 3 украинки. Юлия Бакастова заняла 11-е место, Елена Кровацкая – 24-е, а София Головкина – 38-е.
Война оказала значительное влияние на выступления Харлан
- Недавно в интервью для сайта 24-го канала Харлан рассказала, как война повлияла на ее карьеру. Родители титулованной спортсменки отказываются покидать Николаев , поэтому для Ольги это дополнительный стресс, она постоянно переживает за родных.
- Возвращаться в спорт ей было не просто. Однако она нашла мощную мотивацию от наших военных .
- Ольга настроена решительно, у нее важная цель – она хочет поехать в Париж на следующие Олимпийские игры.