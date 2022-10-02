На турнире соревновались 45 саблисток из 13 стран. Харлан уверенно прошла групповой этап, где одержала 6 побед в 6 боях. По итогам этих боев Ольга пропустила всего три укола, пишет 24 канал .

Читайте также Первые 3 дня не спала, не ела, – интервью с Харлан о разлуке с родителями, войне и Зеленском

Первая награда в сезоне

По итогам группового раунда Харлан возглавила посев, после чего прошла еще двух соперниц – итальянку Амелию Джованелли (15:3) и британку Джессику Корби (15:5).

Встреча с француженкой Фостин Клапье была для Харлана одной из самых сложных. Преимущество украинки составило всего два укола. Далее украинка победила представительницу Германии Лену Штемпер и вышла в финал.

В финале Ольге противостояла 20-летняя итальянка Бенедетти Фузетти. В напряженной борьбе юная саблистка одержала победу с разницей в три укола – 12:15.

Кроме Харлан и турнире в Бельгии выступили еще 3 украинки. Юлия Бакастова заняла 11-е место, Елена Кровацкая – 24-е, а София Головкина – 38-е.

Война оказала значительное влияние на выступления Харлан