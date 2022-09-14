Харлан: Мои родители все еще в Николаеве

российские оккупанты цинично обстреливают мирный Николаев. Именно в этом городе родилась и долго проживала украинская фехтовальщица Ольга Харлан.

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К сожалению, родители титулованной спортсменки до сих пор там. Ольга постоянно переживает своих родных и не может сосредоточиться на своей профессиональной карьере.

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала фехтовальщица рассказала, почему ее родные отказываются покидать город.

Да, это правда, мои родители все еще в Николаеве, я думаю, что они там и останутся. Они не хотят никуда уезжать, хотят остаться там. Там есть и моя бабушка, которая едва ходит. Мои родители очень любят наш город, очень верят в то, что он будет мирным, что никакая зараза туда не зайдет, мы все николаевцы в это верим. Я очень переживаю, огорчаюсь,

– сказала Харлан.

Пока спортсменка живет в Италии, она забрала к себе свою сестру и племянника. По словам Харлан, с ее родителями все хорошо.

"Всегда читаю много новостей и постоянно с ними на связи. Я стараюсь верить в лучшее. Это трудно совмещать с моей карьерой. Как вы знаете, спорт зависит от эмоций, от твоего внутреннего состояния, и это всегда тебя подкашивает. Но такую ​​жизнь, мы должны с этим смириться. У меня уже стадия смирения. Вся моя семья в Николаеве, кроме сестры и племянника.

С родителями все хорошо, они забрали мою бабушку, ей 83, она очень положительный человек, постоянно говорит: "А я уже старушка, что мне, никуда не поеду". Ну как и все пожилые люди. Слышу много историй о том, что кто возвращается. Мои родители до войны, 23 февраля, уехали в Киев, один месяц проживали в Ивано-Франковске, но потом вернулись. И только сейчас я понимаю это, потому что несколько месяцев не могла с этим смириться", – рассказала Ольга.

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"Это тот район, где моя мама фактически каждый день ходила в магазин"

В начале августа российские войска обстреляли район в Николаеве, где проживают родные титулованной саблистки.

"В начале августа прилетело где-то в 2 километрах от моего дома, это тот район, где живет моя бабушка, родители. Это тот район, где моя мама фактически каждый день ходила в магазин, там было АТБ. Слава Богу, они не попали в многоэтажку. Обошлось без жертв, но было много раненых. Знаете, во всех этих ситуациях ты пытаешься видеть что-то положительное, что это было утро, или то, что там не было твоих родных, или они уже проехали этот город", – отметила саблистка.

Несколько недель назад эти придурки пытались попасть в Ингульский мост, каждый день мои родители едут через него – на работу, с работы. Это было посреди дня. Я сразу позвонила своим им, они сказали, что уже как два часа были дома и у них все нормально. В такие моменты думаешь, что главное – не оказаться не в тот час, не в том месте,

– добавила Харлан.

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