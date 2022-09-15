Харлан: Мы не попали в Токио, потому это был для нас удар
К сожалению, сезон для титулованной фехтовальщицы был не слишком успешным. Она вернулась к соревнованиям в мае, хотя планировала это сделать в апреле, однако не сделала этого из-за войны.
Кстати Я просто сидела и плакала, – Харлан рассказала о трогательных сообщениях от военных
В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала спортсменка рассказала, как воспринимаются победы. Она подчеркнула, что они чувствуются по-другому, чем год назад.
В июне женская сборная Украины по фехтованию завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в Турции. Ольга Харлан посвятила свою медаль украинским защитникам.
Во-первых, это первая награда в командном зачете с 2018 года, потому что сейчас мы не в очень хорошем положении, пытаемся пойти вперед и попасть на Олимпиаду в Париже. Мы не попали в Токио, потому это был для нас удар. Это знаковая для нас медаль была. Также мы начали работать с новым тренером, он не украинец, а итальянец. Это вообще что-то новое для нас, новая школа, это круто. Я считаю, что такие изменения пойдут нам на пользу. Хочется чуть больше побед, медалей, хочется уехать в Париж. Вообще хочется просто фехтовать в свое удовольствие, потому что сейчас ты борешься со своими эмоциями, с миром, со всем,
– сказала Харлан.