Харлан: Мы не попали в Токио, потому это был для нас удар

К сожалению, сезон для титулованной фехтовальщицы был не слишком успешным. Она вернулась к соревнованиям в мае, хотя планировала это сделать в апреле, однако не сделала этого из-за войны.

Кстати Я просто сидела и плакала, – Харлан рассказала о трогательных сообщениях от военных

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала спортсменка рассказала, как воспринимаются победы. Она подчеркнула, что они чувствуются по-другому, чем год назад.

В июне женская сборная Украины по фехтованию завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в Турции. Ольга Харлан посвятила свою медаль украинским защитникам.

Во-первых, это первая награда в командном зачете с 2018 года, потому что сейчас мы не в очень хорошем положении, пытаемся пойти вперед и попасть на Олимпиаду в Париже. Мы не попали в Токио, потому это был для нас удар. Это знаковая для нас медаль была. Также мы начали работать с новым тренером, он не украинец, а итальянец. Это вообще что-то новое для нас, новая школа, это круто. Я считаю, что такие изменения пойдут нам на пользу. Хочется чуть больше побед, медалей, хочется уехать в Париж. Вообще хочется просто фехтовать в свое удовольствие, потому что сейчас ты борешься со своими эмоциями, с миром, со всем,

– сказала Харлан.

Обратите внимание! В интервью Ольга также рассказала о родителях, оставшихся в Николаеве, спортивных санкциях против россиян и знакомстве с Зеленским. Полный разговор читайте по ссылке.