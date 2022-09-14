Харлан: Это не для тебя, это для страны
В июне женская сборная Украины по фехтованию завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в Турции. Ольга Харлан посвятила свою медаль военным, которым мужественно защищают страну от оккупантов.
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В эксклюзивном интервью для сайта 24-го канала Харлан рассказала, что сейчас победы воспринимаются по-другому. Спортсменка, в первую очередь, хочет получить награду для страны, а не для себя.
Да. Сейчас вообще трудно одержать эту победу, а когда ее одерживаешь, это тройное счастье. Это не для тебя, это для страны, родителей, для воинов, которые нас защищают, я думаю о них всегда. Когда мне сказали, что нас приветствуют воины из передовой, которые сейчас на первой линии фронта, смотревшие наш финал, я просто сидела и плакала, потому что я не могла в это поверить. Очень благодарна за то, что они находят время посмотреть, благодарна за то, что они делают. "Бронза" для нас была, как "золото",
– сказала Харлан.
Что известно о спортсменке
- Ольга Харлан является одной из самых титулованных саблисток мира. На ее счету четыре медали Олимпийских игр: командные "золото" (2008) и "серебро" (2016) и две личные "бронзы" (2012, 2016).
- Также украинка является шестикратной чемпионкой мира, в частности она четырежды побеждала в личном первенстве. Также имеет семь серебряных и две бронзовые медали мировых первенств.