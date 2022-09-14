Харлан: Это не для тебя, это для страны

В июне женская сборная Украины по фехтованию завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в Турции. Ольга Харлан посвятила свою медаль военным, которым мужественно защищают страну от оккупантов.

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В эксклюзивном интервью для сайта 24-го канала Харлан рассказала, что сейчас победы воспринимаются по-другому. Спортсменка, в первую очередь, хочет получить награду для страны, а не для себя.

Да. Сейчас вообще трудно одержать эту победу, а когда ее одерживаешь, это тройное счастье. Это не для тебя, это для страны, родителей, для воинов, которые нас защищают, я думаю о них всегда. Когда мне сказали, что нас приветствуют воины из передовой, которые сейчас на первой линии фронта, смотревшие наш финал, я просто сидела и плакала, потому что я не могла в это поверить. Очень благодарна за то, что они находят время посмотреть, благодарна за то, что они делают. "Бронза" для нас была, как "золото",

– сказала Харлан.

Обратите внимание! Полное интервью с Ольгой Харлан читайте по ссылке.

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