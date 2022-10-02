На турнірі змагалися 45 шаблісток з 13 країн. Харлан впевнено пройшла груповий етап, де здобула 6 перемог у 6 боях. За підсумками цих боїв Ольга пропустила лише три уколи, пише 24 канал.

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Перша нагорода в сезоні

За підсумками групового раунду Харлан очолила посів, після чого пройшла ще двох суперниць – італійку Амелію Джованеллі (15:3) та британку Джессіку Корбі (15:5).

Зустріч з француженкою Фостін Клап'є була для Харлан однією із найскладніших. Перевага українки склала лише два уколи. Далі українка перемогла представницю Німеччини Лєну Штемпер та вийшла до фіналу.

У фіналі Ользі протистояла 20-річна італійка Бенедетті Фузетті. У напруженій боротьбі юна шаблістка здобула перемогу з різницею у три уколи – 12:15.

Окрім Харлан та турнірі у Бельгії виступили ще 3 українки. Юлія Бакастова посіла 11-е місце, Олена Кравацька – 24-е, а Софія Головкіна – 38-е.

Війна значно вплинула на виступи Харлан