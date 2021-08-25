Открытие Паралимпиады, Клочкову не пригласили на День Независимости: новости спорта 24 августа

Во вторник, 24 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

В Токио состоялась церемония открытия Паралимпийских игр-2020

В японском Токио состоялась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр-2020.

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Зрители не смогли посетить церемонию и на ней присутствовали только члены делегаций и представители государств.

Церемонию посетил император Японии Нарухито. Также присутствовал Эндрю Парсонс – третий президент Международного паралимпийского комитета. Традиционно церемония началась с вынесением флага страны-хозяйки Игр – Японии.

Что известно о Паралимпиаде-2020

Паралимпийские игры в Токио продлятся с 24 августа до 6 сентября. В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран. Всего в программе 22 вида спорта. Впервые на Паралимпиаде будет тхэквондо и бадминтон.

Клочкову не пригласили на празднование Дня Независимости

Самая титулованная спортсменка Украины Яна Клочкова заявила, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости. Выдающаяся пловчиха считает это проявлением плохого отношения к спортсменам.

"Считаю важным присутствие олимпийских чемпионов и титулованных спортсменов на таких праздниках, как 30-летие Дня Независимости Украины. Это люди, благодаря которым нашу страну узнают за рубежом, играет гимн нашей страны, поднимается флаг", – сказала Яна.

Вместе с тем Клочкова отметила, что не получила приглашение. В этом контексте она упомянула о фигуристке Оксане Баюл, которая недавно отказалась от украинского гражданства. Баюл первая украинская олимпийская чемпионка.

Меня, титулованную спортсменку нашей страны, не пригласили, но, как мы все знаем, олимпийская чемпионка Оксана Баюл недавно отказалась от своего украинского гражданства. Возможно, таким эмоциональным поступком она хочет показать правительству, что мы теряем наших олимпийских чемпионов,

– сказала Клочкова.

Что известно про Яну Клочкову

Пловчиха двукратная олимпийская чемпионка и серебряный призер Игр в Сиднее (2002). Также Яна двукратная чемпионка Игр в Афинах (2004).

Клочкова принесла Украине больше всего золотых медалей на Олимпийских играх среди всех спортсменов.

Украинка – четырехкратная чемпионка мира на длинной воде и шестикратная чемпионка мира на короткой. Яна – многократная чемпионка Европы.

В украине Клочкова получила прозвище "золотая рыбка".

Зеленский наградил Шевченко на параде ко Дню Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Зеленский вручил награду Шевченко на параде ко Дню Независимости.

Шевченко получил орден Ярослава Мудрого 5-й степени, который вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающуюся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

Во время вручения ордена Зеленский и Шевченко обменялись несколькими словами. Президент поблагодарил Шевченко за его вклад в развитие Украины. В то же время тренер пожелал успехов Зеленскому в США. Как известно, в конце лета Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом.

Олег Гусев может войти в тренерский штаб Петракова

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков пригласил в тренерский штаб ассистента главного тренера Динамо Олега Гусева.

Впрочем, маловероятно, что Гусев появится в национальной сборной, поскольку руководство Динамо не заинтересовано в его уходе.

Гусев с 2003-го по 2016 годы провел за сборную Украины 98 матчей и забил 13 мячей.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб Александра Петракова вошли Вячеслав Кернозенко и Вячеслав Руженцев, Иван Баштовой, Александр Шовковский и Андрей Анненков.