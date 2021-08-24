Шевченко: Хорошей поездки в Америку

Шевченко получил орден Ярослава Мудрого 5-й степени, который вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающуюся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

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Во время вручения ордена Зеленский и Шевченко обменялись несколькими словами. Президент поблагодарил Шевченко за его вклад в развитие Украины.

В то же время тренер пожелал успехов Зеленскому в США. Как известно, в конце лета Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом.

Большое спасибо. Спасибо за поддержку, за все. Ну мы еще увидимся. Хорошей поездки в Америку,

– сказал Шевченко.