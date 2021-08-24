Украинцы приняли участие в церемонии открытия Паралимпиады Нести украинский флаг на Паралимпийских Играх в Токио доверили представителям сборной Украины в плавании Виктор Смирнову и Елизавете Мерешко. К теме Яркое и вдохновляющее шоу: в Токио началась церемония открытия Паралимпийских игр-2020 Смирнов – многократный чемпион и призер Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы по плаванию. Мерешко – чемпионка и призер Паралимпиады-2016. Украина на Паралимпиаде После того, как Украина завоевала рекордные для себя 117 на Паралимпиаде в Рио, наши паралимпийцы попытаются покорить Токио. В Паралимпиаде, которая продлится с 24 августа по 6 сентября, примут участие 143 украинские атлеты. Украина будет представлена в 15 видах спорта из 22. В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран. Впервые на Паралимпиаде будет тхэквондо и бадминтон.