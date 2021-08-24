"У нас есть крылья"
Церемония открытия Паралимпиады в Токио имеет слоган "У нас есть крылья". Она началась в 14:00 по киевскому времени.
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Паралимпиаду открыли на Национальном стадионе в Токио. Зрители не смогли посетить церемонию и на ней присутствовали только члены делегаций и представители государств.
Церемонию посетил Император Японии Нарухито. Также присутствовал Эндрю Парсонс – третий президент Международного паралимпийского комитета.
Традиционно церемония началась с вынесения флага страны-хозяйки Игр – Японии.
Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images
Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images
Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images
Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images
Возглавила парад стран команда беженцев. Последней на параде стран будет идти хозяйка Япония.
Что известно о Паралимпиаде-2020
- Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 6 сентября. В Паралимпиаде примут участие 143 украинские атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.
- В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран. Всего в программе 22 вида спорта. Впервые на Паралимпиаде будет тхэквондо и бадминтон.
- Паралимпиада пройдет без зрителей из-за суровых карантинных ограничений в Японии.
- Сборная Афганистана не будет выступать в Токио на Паралимпийских играх из-за серьезной ситуации в стране.