"У нас есть крылья"

Церемония открытия Паралимпиады в Токио имеет слоган "У нас есть крылья". Она началась в 14:00 по киевскому времени.

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Паралимпиаду открыли на Национальном стадионе в Токио. Зрители не смогли посетить церемонию и на ней присутствовали только члены делегаций и представители государств.

Церемонию посетил Император Японии Нарухито. Также присутствовал Эндрю Парсонс – третий президент Международного паралимпийского комитета.

Традиционно церемония началась с вынесения флага страны-хозяйки Игр – Японии.



Церемония открытия Паралимпийских игр-2020​ / Фото Getty Images



Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images



Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images



Церемония открытия Паралимпийских игр-2020 / Фото Getty Images

Возглавила парад стран команда беженцев. Последней на параде стран будет идти хозяйка Япония.

Что известно о Паралимпиаде-2020