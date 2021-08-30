Яремчук улетел в Казахстан
Лидер сборной Украины Роман Яремчук отсутствовал в заявке Бенфики в последней игре перед отлетом в национальную команду. У футболиста поднялась температура после прививки от коронавируса.
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Олег Степанович, отец Яремчука, рассказал о состоянии здоровья нападающего. Яремчук-старший успокоил украинских фанатов. Роман полетел в расположение "сине-желтых".
Состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром полетел транзитом через Германию в Казахстан, где 1 сентября национальная сборная Украины проведет очередной поединок отборочного цикла чемпионата мира,
– сказал Олег Яремчук.
- Матч Казахстан – Украина состоится в Нур-Султане 1 сентября. А уже 4 сентября украинские футболисты сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" против действующих чемпионов мира французов.
Потери сборной Украины перед матчем с Казахстаном
- В украинской команде серьезный кадровый голод на вратарской позиции. Георгий Бущан и Анатолий Трубин пропускают отборочные встречи из-за травм. Андрей Лунин заболел коронавирусом.
- Нападающий Днепра-1 Артем Довбик не сыграет из-за повреждения.