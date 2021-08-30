Яремчук улетел в Казахстан

Лидер сборной Украины Роман Яремчук отсутствовал в заявке Бенфики в последней игре перед отлетом в национальную команду. У футболиста поднялась температура после прививки от коронавируса.

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Олег Степанович, отец Яремчука, рассказал о состоянии здоровья нападающего. Яремчук-старший успокоил украинских фанатов. Роман полетел в расположение "сине-желтых".

Состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром полетел транзитом через Германию в Казахстан, где 1 сентября национальная сборная Украины проведет очередной поединок отборочного цикла чемпионата мира,

– сказал Олег Яремчук.

Матч Казахстан – Украина состоится в Нур-Султане 1 сентября. А уже 4 сентября украинские футболисты сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский" против действующих чемпионов мира французов.

Потери сборной Украины перед матчем с Казахстаном