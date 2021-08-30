Яремчук полетів у Казахстан

Лідер збірної України Роман Яремчук був відсутній у заявці Бенфіки в останній грі перед відльотом у національну команду. У футболіста підійнялась температура після щеплення від коронавірусу.

До теми Ще одна втрата: Яремчук може пропустити матч з Казахстаном

Олег Степанович, батько Яремчука, розповів про стан здоров'я нападника. Яремчук-старший заспокоїв українських фанатів. Роман полетів у розташування "синьо-жовтих".

Стан сина нормалізувався, він навіть тренувався за індивідуальною програмою, а сьогодні вранці полетів транзитом через Німеччину до Казахстану, де 1 вересня національна збірна України проведе черговий поєдинок відбіркового циклу чемпіонату світу,

– сказав Олег Яремчук.

Матч Казахстан – Україна відбудеться у Нур-Султані 1 вересня. А вже 4 вересня українські футболісти зіграють у Києві на НСК "Олімпійський" проти чинних чемпіонів світу французів.

Втрати збірної України перед матчем з Казахстаном