Нганну и Усик будут раздавлены: Фьюри-старший сделал дерзкое заявление о двух триумфах в один вечер

В субботу, 28 октября, Тайсон Фьюри проведет выставочный бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. На поединке будет присутствовать и украинский чемпион Александр Усик.

Именно после боя ожидается, что будущие соперники в битве за абсолютного чемпиона встретятся лицом к лицу и, возможно, сразу назовут точную дату суперфайта. Пока известно, что он должен состояться или 23 декабря, или немного позже, но до начала Рамадана.

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Очередная порция самоуверенности от Фьюри-старшего

Несмотря на то, что у букмекеров фаворитом считается Тайсон Фьюри, есть немало боксеров, предпочитающих именно украинца, в частности такого мнения придерживается Тони Беллью. Он сражался с Александром Усиком и знает не со слов о качествах украинского чемпиона. Большинство же склоняется к тому, что это будет очень близкое сражение, в котором нет очевидного фаворита.

Но объективно комментировать сильные и слабые качества двух чемпионов не привыкли Джон и Тайсон Фьюри. Отец "Жадного пуза" выдал очередной спич, в котором заявил, что британец не будет иметь проблем со своими последующими соперниками и, имея желание, мог бы победить их обоих в один день.

Поединок с Усиком состоится в Саудовской Аравии. Ему удалось получить этот шанс после того, что произошло в поединке против Дюбуа, потому что Даниэль должен быть чемпионом мира. Усик не представляет угрозы для Тайсона, но саудовцы захотели устроить этот бой и заплатили за него, поэтому он состоится. Это бизнес, и саудовцы отлично его ведут.



Как я уже сказал, Усик не представляет для Тайсона никакой угрозы. Но Тайсон поедет и сделает свое дело. Для него это хороший бизнес. Вероятно, он может победить Нганну и Усика в один и тот же вечер. Смотрите его бои, и вы снова будете разочарованы, потому что он побьет их всех. Нганну получит свое, Усик получит свое. Так что всех, кто не болеет за Тайсона, постигнет большое разочарование,

– сказал Джон Фьюри.

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Напомним, что Джон Фьюри хотел перед боем своего сына и Фрэнсиса Нганну провести поединок с Майком Тайсоном, однако дальше слов это так и не пошло.