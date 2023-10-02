Позже Александр Усик перешел в дивизион супертяжеловесов и завоевал 3 чемпионских титула. До статуса абсолюта в этом дивизионе ему не хватает только пояса WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Британец долго избегал "боя века", но все же согласился, подписав контракт на титульный поединок, поэтому уже в ближайшее время в хевивейте впервые в истории появится абсолютный чемпион, обладающий 4 поясами.

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Оптимистический прогноз от Беллью

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 20 KO) с нетерпением, как и весь мир бокса, ожидает мегафайта. Он сделал прогноз на бой между непобедимыми спортсменами в хевивейте Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО) и, в отличие от букмекеров, не считает британца фаворитом

Если это произошло (заключение контракта – 24 Канал), то это большая заслуга обоих лагерей. Один лагерь явно хотел этого до конца, а другой наблюдал и делал все, чтобы этого не произошло, но теперь я отдаю должное им обоим. Я всегда говорил, что единственное, что может победить Александра Усика – это габариты, но я все равно считаю, что он слишком крут,

– сказал Беллью.

Отметим, что окончательная дата боя Фьюри – Усик еще не определена, потенциальной же называют 23 декабря 2023 года или январь 2024 года.

Важно. Свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет 28 октября против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. На этом поединке будет присутствовать и Александр Усик. Как раз после окончания шоу между лучшими панчерами мира ожидается выход в ринг украинца, где и должны объявить дату боя за абсолютного чемпиона.