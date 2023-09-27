В столице Саудовской Аравии 28 октября состоится бой между Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Этот поединок, как признался сам Фьюри, ему интереснее, чем бой против Александра Усика из-за безумного гонорара.

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Отец решил не отставать от сына

Однако в этот день чек со многими нулями хочет получить не только чемпион WBC в супертяжелом весе. "Гениальную" идею заработка нашел его отец. Джон Фьюри решил бросить вызов Майку Тайсону, который готовит экс-чемпиона UFC к поединку с его сыном, и сразиться с ним в андеркарде боя Фьюри и Нганну.

Более того, он считает, что будет иметь преимущество в этом бою и заявил, что не блефует, а серьезно настроен избить бывшего чемпиона.

Я точно не дразнюсь, я хочу с ним драться. Победа, поражение или ничья – я буду сражаться с Майком Тайсоном, не беспокойтесь об этом. Я знаю, что саудовцы могут это сделать. У меня было восемь побед, я победил итальянского чемпиона в тяжелом весе. В нем было шесть футов семь с половиной, восемнадцать стоунов, он был чемпионом в тяжелом весе, и я его победил. Я победил человека, победившего человека, победившего Майка Тайсона.



Кевин Макбрайд остановил Майка Тайсона, не правда ли? Майкл Мюррей остановил Кевина Макбрайда, а я остановил Майкла Мюррея. Так что у меня есть шанс. Он в говне, и я в говне, но я думаю, что я в немного в лучшей форме, чем он, и я знаю, что я ничуть не хуже его. Если он будет бить меня, то так и быть. Но я постараюсь избивать и его,

– сказал Джон Фьюри.

Отметим, что Джон Фьюри – бывший боксер. Он провел 8 лет в статусе профессионального спортсмена, в течение которых 13 раз выходил в ринг на официальные бои. На его счету 8 побед, 4 поражения и одна ничья.

Интересно. Накануне появилась информация от менеджера Тайсона Фьюри, что Усик и "Жадное пузо" ведут переговоры о бое. Из его намеков можно было понять, что поединок за абсолюта может состояться уже этой зимой.