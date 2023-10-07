"Жадное пузо" долго не соглашался на бой с Александром Усиком из-за больших финансовых аппетитов. Всех интересует вопрос, какое же количество денег саудиты предложили Фьюри, что он без колебаний подписал контракт на абсолют.
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Сколько денег заработают Усик, Фьюри и Нганну
Ширились слухи, что "Цыганский король" получит 200 миллионов за свои поединки против Нганну и Усика. Однако по словам Эдди Хирна, промоутера Энтони Джошуа, распределение денег будет несколько иным.
"Что я думаю о будущих гонорарах Фьюри? В одном интервью говорят 100 миллионов долларов, в другом – 200 миллионов долларов. Я бы сказал, что он заработает более 100 миллионов на Нганну и Усику.
Скорее всего, гонорары будут распределены так: 30 миллионов Нганну и 70 миллионов Фьюри, 30 миллионов Усику и 80 миллионов Фьюри. Но я слышал, что есть пункт о реванше, поэтому Тайсон заработает еще", – сообщил Хирн.
Кормилец Фьюри
По мнению известного промоутера, "Жадное пузо" ищет легких денег перед завершением карьеры.
Если вы Фьюри, вам на всякий случай нужен реванш с Нганну, особенно если саудиты предлагают ему кучу денег. Почему нет? Это не означает, что у толстого и состарившегося на вид Фьюри есть амбиции бороться с убийцами в дивизионе, которые воспользуются его плохим физическим состоянием, отсутствием активности и возрастом. Сейчас Фьюри просто ищет легкие деньги во время прощального тура перед пенсией,
– рассказал Хирн.
Когда состоятся поединки
- Напомним, что свой первый поединок в Эр-Рияде Тайсон Фьюри проведет 28 октября. Его соперником будет самый опасный панчер ММА Фрэнсис Нганну.
- После этого боя станет известна дата поединка за абсолют Усик – Фьюри. Предварительно известно, что супербой может состояться уже 23 декабря этого года. Если "Цыганский король" не успеет восстановиться к этой дате, тогда, вероятно, мегафайт проведут в январе 2024 года.