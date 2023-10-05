Ожидается, что это произойдет после боя Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября. Поединок посетит Александр Усик, поэтому шоу должно начаться уже в этот день.

Читайте также Команда претендента на титул IBF хочет судиться из-за боя Усика с Фьюри

Дата боя зависит от точности Нганну

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум частично подтвердил эту информацию. Он заявил, что дата проведения боя действительно будет решаться во время битвы одних из лучших панчеров мира, но будет в основном зависеть от того, получит ли британец повреждения, которые могут затянуть его восстановление.

Дата проведения боя Усик – Фьюри зависит прежде всего от состояния Тайсона после боя с Нганну. Если у Фьюри не будет проблем с рукой, порезов и т.д, это произойдет раньше. Но это будет зимой. Это будет зимой и, конечно, до Рамадана. Мы договорились с саудовцами, что они прислушаются к нашим советам, но деньги они вкладывают. Поэтому они имеют право говорить о дате, времени и все остальное,

– заявил Арум.

Справка. Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста. Он является одним из пяти столбов ислама. В течение этого времени правоверные мусульмане в дневное время отказываются от еды, питья, курения и интимной близости. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после заката. В 2024 году он должен начаться 10 марта.

Сообщается, что глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии хочет, чтобы бой за абсолюта состоялся как можно быстрее (ходят слухи о 23 декабря). Для реализации этого плана нужно, чтобы "Жадное пузо" не имело повреждений, а бой с Нганну для него стал легкой прогулкой.