Непобедимый боксер Девин Хейни хочет встретиться с Василием Ломаченко, хотя следующим соперником американца должен стать Хорхе Линарес.

С нетерпением жду боя с Ломаченко

В начале марта Ломаченко и Хейни сцепились на просторах твиттера. В последствии словесной перепалки боксеры начали договариваться о бое. Однако до конкретики дело так и не дошло.

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Неожиданно соперником Девина Хейни стал битый Ломаченко Хорхе Линарес. Хотя стороны не заключили контракт, однако венесуэлец имеет больше шансов встретиться с Хейни, чем Ломаченко.

Хорхе Линарес – лидирующий кандидат, но я все еще с нетерпением жду другого боя. Будем надеяться, мы сможем сделать поединок с Ломаченко. Если не сможем, тогда будет поединок с Линаресом,

– сказал Хейни.

Он добавил, что технически поединок с Ломаченко все еще возможен. Также Хейни заявил, что может встретиться с Ломаченко и после встречи с Линаресом.

Вместе с тем американец разочарован, что может встретиться с Ломаченко после того, как украинец проиграл. В предыдущем бою Василий проиграл Теофимо Лопесу.

"Я рад, что он наконец признал меня, что ему интересно. Паршиво только то, что он после поражения. Я бы лучше встретился с ним, когда он был наверху. Но в конце концов, мой бой с Ломаченко все равно будет огромным событием, которое я очень хочу", – отметил Хейни.

Промоутер Ломаченко мешает бою?

Эдди Хирн, промоутер Хейни, в комментарии Badlefthook.com опроверг информацию, что бой с Линаресом состоится 15 мая. Стороны не подписывали контракт.

В то же время Хирн подтвердил, что сторона Хейни попросила организовать бой с Ломаченко. По его словам, Боб Арум, промоутер Ломаченко стал помехой поединка.

"Боб Арум уже дал понять, что не позволит Ломаченко сразится с Хейни на DAZN. Он будет ждать, пока Хейни покинет DAZN, но у нас нет на это времени", – отметил Хирн.