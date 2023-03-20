Возвращение Коно: сборная Украины прилетела в Лондон на матч против Англии
Источник:УАФ
Сборная Украины по футболу уже прибыла в Лондон, где проведет небольшой сбор к началу квалификации Евро-2024. Пока в расположение национальной команды прибыли не все футболисты.
В Лондон украинские сборники добирались сначала двумя группами из Киева и Львова в Польшу. После чего футболисты автобусом доехали в аэропорт в Жешуве, где непосредственно к ним присоединился Евгений Коноплянка, возвращающийся в главную команду страны после 2-летнего перерыва.
Стоит прочесть Лунин без практики, нефартовый Трубин или Шевченко впрок: кто из вратарей сыграет против Англии
В ожидании украинских легионеров
33-летний атакующий полузащитник тепло поздоровался с другими футболистами сборной, с которыми уже давно не виделся.
Сборная Украины прилетела в Лондон / Фото УАФ
В 13:30 (по киевскому времени) наша сборная чартерным рейсом из Жешува вылетела в Лондон. "Сине-желтые" разместились в местном отеле "Hilton Syon Park". Украинские легионеры Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Руслан Малиновский прибудут в расположение сборной в течение дня.
20 марта футболистов будут ждать восстановительные фитнес-упражнения на территории отеля. А уже 21 числа сборники проведут первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня на базе английского Брентфорда.
Сборная Украины начинает подготовку к матчу с Англией / Фото УАФ
Напомним, что 26 марта сборная Украины стартует в отборе на чемпионат Европы-2024. Первым соперником "сине-желтых" будет Англия. Поединок состоится на переполненном "Уэмбли".
Руслан Ротань был вынужден сделать некоторые коррективы в заявке команды из-за полученных травм. В Лондон вместе с командой прилетели к вызванным Денис Попов, Денис Мирошниченко и Никита Шевченко.
Также стало известно, кто из телетрансляторов покажет матчи сборной Украины в квалификации на Евро-2024
Заявка сборной Украины на матч против Англии
Отметим, что с хорошим настроением к сборной присоединился Виктор Цыганков, накануне оформил свой первый дубль за испанскую Жирону. Бывший динамовец стал первым украинским футболистом, забивший два гола за один матч в Ла Лиге
- Вратари: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Никита Шевченко.
- Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко.
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка.
- Нападающие: Роман Яремчук, Артём Довбык.