Никита Шевченко и Денис Попов были вызваны в национальную сборную Украины. Футболисты уже не впервые будут защищать "сине-желтые" цвета.

Достойно внимания Фееричного возвращения может не быть: игрок сборной Украины травмировался перед матчем с Англией

На подстраховке

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань перевел из резервного списка национальной команды в основной двух игроков. Вместе с командой к матчу против сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024 будут готовиться голкипер Никита Шевченко (Александрия) и центральный защитник Денис Попов (Динамо).

Голкипер "горожан" заменит в сборной травмированного вратаря Шахтера Дмитрия Потрошителя. А вот центрбек киевлян усилит защитное звено, поскольку в случае отсутствия на матче с Англией Ильи Попова (который, возможно, не успеет оправиться от травмы), в расположении сборной останутся только три центральных защитника: Николай Матвиенко (Шахтер), Эдуард Сарапий, Александр Свапий. (Днепр-1).

Никита Шевченко уже неоднократно вызывался в ряды национальной команды, однако опытный голкипер да еще ни одного матча в футболке "сине-желтых" и не провел. Денис Попов еще не играл за сборную Украины, однако защитник трижды успел выйти на поле в "сине-желтой" футболке.

Резервный список национальной команды