В рамках 26-го тура Ла Лиги встречаются Райо Вальекано и Жирона. Украинский вингер "жирондинцев" традиционно начал игру со стартовых минут матча.

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Команда украинца первой пропустила гол на 23-й минуте матча. Однако уже через несколько минут Цыганков продемонстрировал голевое чувство, оказавшись в нужное время в нужном месте.

Футболисты Райо Вальекано сразу сумели отыграться, второй раз поведя в счете. Так что лидеру Жироны пришлось в очередной раз продемонстрировать свое мастерство.

В начале второго тайма Виктор отозвался на передачу партнера и в одно касание отправил мяч мимо голкипера хозяев – 2:2.

Видео гола Цыганкова

Таким образом, украинец оформил первый дубль в своей испанской карьере. Теперь на счету Цыганкова 3 гола плюс 3 ассиста в 7 матчах чемпионата.