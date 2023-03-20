В Украине есть немало хороших вратарей, которые заслуживают выступать за сборную Украины. И тренерский штаб имеет обширный выбор. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. 24 Канал решил разобраться, какой из вратарей больше заслуживает сыграть в первом матче "сине-желтых" в 2023 году.

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Едва ли не основным вратарем в сборной Украины сейчас Георгий Бущан. Однако он травмирован и на мартовский матч против Англии вызова не получил. Это же касается и Дмитрия Ризныка, которого пришлось срочно менять уже после объявления заявки. Вместо него в сборную поехал Никита Шевченко.

Еще два вратаря, получивших вызов – это Анатолий Трубин и Андрей Лунин. И у каждого из них есть причины считать, что именно он выйдет в основе сборной Украины в матче против Англии на "Уэмбли" 26 марта 2023 года.

Андрей Лунин

Из этой тройки наиболее опытным в сборной Украины должен быть Лунин. Он дебютировал за главную команду еще пять лет назад (23 марта 2018 года). Но с тех пор провел всего 9 матчей за главную команду.

Один из главных его недостатков – отсутствие постоянной игровой практики. Он выступает в Испании за Реал, и вынужден довольствоваться тем игровым временем, когда по разным причинам матчи пропускает основной голкипер "галактикос" Тибо Куртуа. В этом сезоне Лунин сыграл лишь 11 матчей, пропустив 9 голов, и четыре раза оставив свои ворота "нетронутыми".

Да, в этом сезоне он дважды сыграл в Лиге чемпионов (против Шахтера), и даже помог Реалу завоевать победу на Клубном чемпионате мира и в Эль Классико. Но как только Куртуа может играть, Лунин садится в запас.

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Особенно досадная ситуация была в Кубке Испании. Обычно при наличии двух равных вратарей в команде дублер играет кубковые матчи. И Лунин сыграл в первой игре против нижнелиговой команды Касереньо. Но когда уже в следующем раунде соревнований выпал Вильярреал, то тренерский штаб доверился Куртуа.

Анатолий Трубин

У Трубина гораздо больше игровой практики, чем у его конкурентов за место в основе сборной Украины. Только в 2023 году он сыграл во всех восьми матчах донецкого Шахтера – четыре в плей-офф Лиги Европы и еще четыре в чемпионате Украины.

Он достаточно качественный вратарь, за которым уже активно следят европейские клубы. И не исключено, что летом Трубин все-таки сменит "клубную прописку". Именно поэтому ему на замену в команду и пригласили Дмитрия Ризныка.

Но на уровне сборной Украины у Трубина пока "не пошло". Дебютировал он 31 марта 2021 года в домашнем матче против Казахстана. И этот матч закончился вничью 1:1. Обвинять только самого Трубина в этом результате нельзя, но забили ему гол с единственного удара в створ ворот (другой вопрос, что украинцы сами не использовали свои возможности в атаке).

Следующий матч Трубина – товарищеская игра против Бахрейна. И снова 1:1. В этот раз он пропустил гол с пенальти, который сам и "привез" на свои ворота.

Свой третий матч за сборную Украины Трубин сыграл 21 сентября 2022 года – на выезде против Шотландии в Лиге наций. До этого украинцы были лидерами группы и могли рассчитывать на повышение в классе (а также попадание во вторую корзину при жеребьевке отбора на Евро-2024). Но команда пропустила три гола и проиграла.

Не добавляет уверенности и матч Трубина против Фейенорда в Лиге Европы. Там вратарь пропустил сразу семь голов. В его ворота влетало все, что могло. Так что возникает вопрос сможет ли вратарь под давлением трибун "Уэмбли" опять не "поплыть"?

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Так, до этого Трубин выдал несколько отличных матчей, в том числе и первая игра против Фейенорда, да и серия пенальти в матче против Ренна. Но разгромное поражение от Фейенорда таки оставило неприятное послевкусие.

Никита Шевченко

Этот вратарь попал в заявку как третий резервный. И вряд ли стоит ждать его выхода на поле. Несмотря на то, что ему 30 лет и еще в ноябре 2014 года он впервые получил вызов в сборную Украины, за главную команду он не сыграл ни одного матча. В запасе сидел, но на поле не выходил. Его выход в матче против Англии 26 марта произойдет только в случае форс-мажора.

Но важным моментом является то, что Шевченко во время зимнего трансферного окна перебрался в Александрию, где уже отыграл три матча в чемпионате. А именно этот клуб тренирует Руслан Ротань, который также в матче против Англии будет временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

Еще одним "минусом" для Шевченко является то, что он пропустил почти 1,5 года из-за травмы. 26 августа 2021 года он травмировался в матче квалификации Лиги Европы против австрийского Рапида. И на поле вернулся только в начале 2023 года, когда уже стал игроком Александрии.

Кто выйдет на поле в матче против Англии – определит тренерский штаб. Именно им и решать, кто больше заслуживает сыграть в зависимости от формы игроков.