В Лондон украинские сборники добирались сначала двумя группами из Киева и Львова в Польшу. После чего футболисты автобусом доехали в аэропорт в Жешуве, где непосредственно к ним присоединился Евгений Коноплянка, возвращающийся в главную команду страны после 2-летнего перерыва.

Стоит прочесть Лунин без практики, нефартовый Трубин или Шевченко впрок: кто из вратарей сыграет против Англии

В ожидании украинских легионеров

33-летний атакующий полузащитник тепло поздоровался с другими футболистами сборной, с которыми уже давно не виделся.



Сборная Украины прилетела в Лондон / Фото УАФ

В 13:30 (по киевскому времени) наша сборная чартерным рейсом из Жешува вылетела в Лондон. "Сине-желтые" разместились в местном отеле "Hilton Syon Park". Украинские легионеры Андрей Лунин, Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Руслан Малиновский прибудут в расположение сборной в течение дня.

20 марта футболистов будут ждать восстановительные фитнес-упражнения на территории отеля. А уже 21 числа сборники проведут первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Ротаня на базе английского Брентфорда.



Сборная Украины начинает подготовку к матчу с Англией / Фото УАФ

Напомним, что 26 марта сборная Украины стартует в отборе на чемпионат Европы-2024. Первым соперником "сине-желтых" будет Англия. Поединок состоится на переполненном "Уэмбли".

Руслан Ротань был вынужден сделать некоторые коррективы в заявке команды из-за полученных травм. В Лондон вместе с командой прилетели к вызванным Денис Попов, Денис Мирошниченко и Никита Шевченко.

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Заявка сборной Украины на матч против Англии

Отметим, что с хорошим настроением к сборной присоединился Виктор Цыганков, накануне оформил свой первый дубль за испанскую Жирону. Бывший динамовец стал первым украинским футболистом, забивший два гола за один матч в Ла Лиге