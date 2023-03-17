Следовательно, официальным вещателем квалификации Евро-2024 по футболу станет медиасервис MEGOGO. Платформа подарит футбольным болельщикам эмоции не только от матчей "сине-желтых". Фанаты смогут посмотреть поединки других сборных.

Следует узнать Англия объявила состав на матче отбора к Евро-2024: кто сыграет против сборной Украины

Два варианта просмотра футбола

Также каждый украинец сможет просмотреть матчи сборной Украины на местных телеканалах Общественного Вещания. В интернете посмотреть встречи можно будет на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Спорт", но по подписке "Максимальная" или "Спорт".

Вместе с тем, стало известно, что фанаты смогут послушать экспертов Александра Головко и Фоззи, а также ведущих Александры Кучеренко и Романа Бебеха на предматчевой студии.

Имена комментаторов первого поединка сборной Украины пока не раскрывают.

Напомним, что первый матч отбора на Евро-2024 украинская сборная проведет 26 марта на "Уэмбли" против Англии. Это будет первый поединок "сине-желтых" после ухода из тренерского кресла Александра Петракова, возглавившего Армению.

Обратите внимание! Начало матча Англия – Украина в 19.00 по киевскому времени.

На встречу против Англии нашу команду выведет Руслан Ротань, работающий сразу на трех фронтах – главной команде Украины, молодежке и футбольном клубе Александрия. Ожидается, что Ротань временно занимает тренерское кресло в главной сборной до прихода Сергея Реброва.

Остальные матчи "сине-желтые" сыграют уже начиная с июня.

Все матчи сборной Украины в групповом раунде отбора на Евро-2024