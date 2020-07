Station 2 der @bett1aces im Flughafen Berlin-Tempelhof ️ startet morgen ab 11.30 mit diesen Partien:



Sinner vs Khachanov

Svitolina vs Kvitova (nachgeholtes Finale der 1. Session!)

Struff vs Haas !

Vecic vs Petkovic

Bertens vs Sevastova#bett1aces #Berlin pic.twitter.com/pkgFm01Rk5