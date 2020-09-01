25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего бойфренда, французского теннисиста Гаэля Монфиса, с 34-летием.

Девушка опубликовала пост в инстаграм, подобрав самые забавные и милые фото и видео с французом.

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"С днем Рождения, мой супергерой. Новое приключение каждый день. Спасибо, что делишься своей любовью, огромной страстью и бесконечной энергией каждый день. Через все трудности, взлеты и падения – не хотела бы быть здесь ни с кем, кроме тебя", – написала Элина.

Отношения Свитолиной и Монфиса

Элина Свитолина с конца 2018 года встречается с французским коллегой Гаэлем Монфисом.

Летом прошлого года одесситка привозила бойфренда на родину, и рассказала, что борщ привел его в большой восторг после посещения Украины.