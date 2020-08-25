Первая ракетка Украины Элина Свитолина поборется за победу на турнире в Страсбурге (Франция). Эти соревнования станут последними перед участием на Ролан Гаррос.

Свитолина заявилась на турнир WTA International, который запланирован в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает btu.org.ua.

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Соревнования в Страсбурге запланированы в период с 20-26 сентября. Это за неделю до старта Парижского Ролан Гаррос. Свитолина уже заявилась на турнир.

Также Элина планирует сыграть в Мадриде в сентябре, этот турнир станет первым официальным после возобновления сезона для украинки.

Добавим, что по случаю Дня Независимости Украины Элину Свитолину наградили орденом "За заслуги" II степени.

Результаты Свитолиной в первых выставочных турнирах после карантина

Свитолина одержала победу в Германии. Это был первый выход на корт против соперницы для Свитолиной после карантина и сразу удачный. В финале украинка победила чешку Петру Квиткову в сверхнапряженном финальном поединке. Победительницу девушки определяли интересным способом. Вместо последнего сета был супер тай-брейк. Здесь для победы надо было набрать 10 очков. Победу одержала Свитолина, выиграв 10: 5.

После победы Свитолина провела очередной выставочный поединок. Но на этот раз на турнире в Берлине в матче за третье место украинка проиграла 32-й ракетке мира Андреа Петкович из Германии.