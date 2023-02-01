На позорный случай обратил внимание олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Украинский спортсмен опубликовал видео, на котором российские военные благодарят российских гимнастов за помощь.

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"Сборная России по спортивной гимнастике поддерживает армию страны, которая уничтожает мой родной город, мой родной Донбасс, мою Украину! На видео военные страны-агрессора благодарят российских спортсменов Никиту Нагорного, Давида, Дениса и Артура за приобретенный квадрокоптер и помощь армии. Гимнасты из России выступают за "русский мир", геноцид украинского народа, террор на территории нашего государства", – написал Олег Верняев.

Никита Нагорный, которого благодарят российские оккупанты – олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике в командном первенстве. На Олимпиаде он завоевал и две бронзовые награды – в многоборье и в упражнениях на перекладине. По всей вероятности, еще трое – это Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян, которые тоже были в составе российской сборной на Олимпиаде-2020.

Еще в 2020 году Нагорный возглавил пропутинскую милитарную организацию "Юнармия". А после военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года призвал поддержать российских военных.

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"И неужели этих людей Международный олимпийский комитет хотите допустить к Олимпийским играм 2024 года в Париже? Неужели олимпийское сообщество готово приветствовать пособников террора? Россия создает угрозу для всего мира, и международное сообщество после трагических событий в Мариуполе, Буче, Днепре и других городах должно это понимать!", – написал Верняев.