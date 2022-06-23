Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте находится сборная Украины

ФИФА опубликовала новый рейтинг мужских сборных по футболу. Список был обновлен после ряда международных матчей, среди которых последние отборочные игры на чемпионат мира-2022 и первые поединки нового сезона Лиги наций.

Украинцы сохранили позицию в рейтинге

По итогам всех матчей Украина не изменила позиции в рейтинге ФИФА и осталась на 27-м месте. Ее опережает Польша, а ближайшей преследовательницей стала Южная Корея, поднявшаяся на 28-ю строчку.

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На первой строчке осталась Бразилия, а Аргентина, ставшая в июне чемпионкой Финалиссимы-2022, обошла Францию, которая не выиграла ни одного из первых четырех матчей Лиги наций в топдивизионе (два поражения, две ничьи).

Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия – 45-е (-6), Ирландия – 47-е (0), Армения – 92-е (0).

Рейтинг ФИФА по состоянию на 23 июня

1. Бразилия – 1837,56.

2. Бельгия – 1821,92.

3. Аргентина – 1770,65.

4. Франция – 1764,85.

5. Англия – 1737,46.

6. Испания – 1716,93.

7. Италия – 1713,86.

8. Нидерланды – 1679,41.

9. Португалия – 1678,65.

10. Дания – 1665,47.

…

27. Украина – 1542,79.

В июне "сине-желтые" отыграли 5 матчей