Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте находится сборная Украины
Источник:УАФ
ФИФА опубликовала новый рейтинг мужских сборных по футболу. Список был обновлен после ряда международных матчей, среди которых последние отборочные игры на чемпионат мира-2022 и первые поединки нового сезона Лиги наций.
Украинцы сохранили позицию в рейтинге
По итогам всех матчей Украина не изменила позиции в рейтинге ФИФА и осталась на 27-м месте. Ее опережает Польша, а ближайшей преследовательницей стала Южная Корея, поднявшаяся на 28-ю строчку.
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На первой строчке осталась Бразилия, а Аргентина, ставшая в июне чемпионкой Финалиссимы-2022, обошла Францию, которая не выиграла ни одного из первых четырех матчей Лиги наций в топдивизионе (два поражения, две ничьи).
Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия – 45-е (-6), Ирландия – 47-е (0), Армения – 92-е (0).
Рейтинг ФИФА по состоянию на 23 июня
1. Бразилия – 1837,56.
2. Бельгия – 1821,92.
3. Аргентина – 1770,65.
4. Франция – 1764,85.
5. Англия – 1737,46.
6. Испания – 1716,93.
7. Италия – 1713,86.
8. Нидерланды – 1679,41.
9. Португалия – 1678,65.
10. Дания – 1665,47.
…
27. Украина – 1542,79.
В июне "сине-желтые" отыграли 5 матчей
- На старте отбора на чемпионат мира-2022 "сине-желтые" уверенно победили Шотландию (1:3), однако в матче против Уэльса украинцы потеряли возможность уехать в Катар, уступив валлийцам (1:0).
- Начало Лиги наций, в которой в нынешнем сезоне Украина играет в дивизионе "Б". На счету сборной Украины – победы над Ирландией (1:0) и Арменией (3:0), а также ничья в ответном матче против Ирландии (1:1).