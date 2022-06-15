Этот матч стал очередным, когда сборная Украины не знает вкус побед, если пропускает первой. Так длится уже более трех лет.

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В последний раз волевая победа украинцев была зафиксирована еще 25 марта 2019 года. Тогда в матче против Люксембурга на выезде Турпель забил в наши ворота на 34-й минуте. Но еще до перерыва Цыганков сравнял счет. А победили мы благодаря автоголу Жерсона Родригеша за 90+3 минут.

Для понимания, к тому времени Жерсон Родригеш еще не был игроком "Динамо", а выступал в Японии за "Джубило Ивата". Это уже потом был трансфер в киевский клуб, постоянные скандалы, за которыми последовали аренды в разные клубы, а также сын от украинской теннисистки Ольги Янчук.

Но вернемся к сборной Украины и ее дальнейшему пути. Этот матч против Люксембурга был вторым в отборе на Евро-2020, который прошел без поражений – 6 побед и две ничьи. И вообще, впервые в истории закончили календарный год без поражений.

А дальше был карантин и перерыв в футболе длиной почти в год. После чего последовало позорное рекордное поражение 7:1 от Франции. И скандальный вылет из элитного дивизиона Лиги наций из-за отмененного матча против Швейцарии. Мы его не сыграли из-за положительных тестов на коронавирус в команды.

2021 год начался с четырех подряд ничьих со счетом 1:1. Дальше было Евро-2020, где мы дошли до четвертьфинала. Правда, там мы проиграли три из пяти матчей. В каждой из этих игр соперник первым забивал нам гол.

После этого – продолжение отбора на ЧМ-2022, где нам удалось вскочить на последнюю ступеньку уже отправлявшегося в Катар вагона. Но не сам вагон. "Сине-желтых" еще ждал плей-офф.

Планы на 2022 год нам испортила Россия. Из-за войны футбол отошел на второй план. И все же в мае наша команда сыграла товарищеские матчи, а после этого и официальные, среди которых и плей-офф в отборе на Мундиаль. Сначала обыграли Шотландию, а затем уступили Уэльсу. Именно поражение лишило нас места на ЧМ-2022. В этом матче был забит единственный гол, и именно в наши ворота.

За это время мы сыграли 41 матч (игра против Швейцарии не учтена), как официальные, так и товарищеские. В этих играх мы 14 раз первым пропускали. И только пять раз сводили эти матчи к ничейному результату – против Нигерии, Сербии, Франции, Бахрейна и Ирландии. Еще девять раз мы проигрывали, если соперник первым отмечался – Испании, Франции, дважды Германии, Польше, Нидерландам, Австрии, Англии и Уэльсу.

Но эту статистику можно посмотреть и с другой стороны. 2 сентября 2011 года сборная Украины в последний раз проиграла, первой забив в матче. Произошло это в товарищеской игре против Уругвая. Тогда Ярмоленко забил уже на первой минуте матча, а игра закончилась со счетом 2:3.

С этого времени наша команда сыграла 120 матчей. Да, были болезненные поражения. Но если наши футболисты забивали первым в матче, то они уже не проигрывали.