Українці зберегли позицію в рейтингу

За підсумком усіх матчів Україна не змінила позицій у рейтингу ФІФА й залишилася на 27-му місці. Її випереджає Польща, а найближчою переслідувачкою стала Південна Корея, яка піднялася на 28-ий рядок.

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На першій сходинці залишилася Бразилія, а Аргентина, що в червні стала чемпіонкою Фіналіссіми-2022, обійшла Францію, яка не виграла жодного з перших чотирьох матчів Ліги націй у топдивізіоні (дві поразки, дві нічиї).

Суперники збірної України в Лізі націй посідають у реєстрі такі місця: Шотландія – 45-е (-6), Ірландія – 47-е (0), Вірменія – 92-е (0).

Рейтинг ФІФА станом на 23 червня

1. Бразилія – 1837,56.

2. Бельгія – 1821,92.

3. Аргентина – 1770,65.

4. Франція – 1764,85.

5. Англія – 1737,46.

6. Іспанія – 1716,93.

7. Італія – 1713,86.

8. Нідерланди – 1679,41.

9. Португалія – 1678,65.

10. Данія – 1665,47.

…

27. Україна – 1542,79.

У червні "синьо-жовті" відіграли 5 матчів