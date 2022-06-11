Украина – Армения 3:0

Голы: Малиновский, 61, Караваев, 77, Миколенко, 84

Сборная Украины по минимальной победе над Ирландией стартовала в этом розыгрыше Лиги наций. Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.

Армения в этот поединок сыграла уже две встречи. В первом обыграла Ирландию – 1:0, а уже в следующей игре уступила Шотландии – 2:0, пишет 24 канал.

К теме В матче против Армении в Лиге наций Пятов простится со сборной Украины

Поединок против Армении стал последним для Андрея Пятова в футболке сборной Украины. 16 лет голкипер провел в главной команде страны. Теперь пора прощаться. Вратарь Шахтера символически вывел национальную команду на футбольное поле с капитанской повязкой.

Перед стартовым свистком раздались гимны обеих сборных. Украинский исполнила маленькая девочка Амелия. Юная киевлянка стала известна после того, как спела в первые дни войны в бомбоубежище.

Матч начался с контроля мяча украинцев.

Первый опасный момент был на седьмой минуте матча. Зинченко классно отдал на ход Мудрику. Михаил с фланга прострелил прямо на свободного Яремчука, но Роман пробил по центру ворот, где находился голкипер соперника. Убийственный момент упустил украинский нападающий.

Малиновский мощно зарядил с левой – мяч пролетел над перекладиной.

"Сухой" тайм

Цыганков после передачи Мудрика отважился на удар из-за пределов штрафной. Юрченко с трудом парировал выстрел динамовца.

Классную контратаку создали украинцы. Но в последней стадии Шапаренко пробил очень неудачно. Мяч едва докатился до линии ворот соперника.

Цыганков идеально прострелил на дальнюю штангу, но ни один из партнеров по команде не побежал на эту передачу.

В течение всего первого тайма Армения грамотно выстроила линию обороны при стремительных атаках подопечных Александра Петракова.

Первая часть матча закончилась нулевой мировой.

Тайм в одни ворота

На старте второй 45-минутки Пятов вовремя вышел из ворот и спас команду от пропущенного гола. Украина ответила дальним ударом Малиновского.

На 61-й минуте активность в атаке Украины была вознаграждена. Караваев зря прострелил на Малиновского. Яремчук не стал трогать мяч и пропустил Руслана. Полузащитник Аталанты прицельно пробил в угол ворот Армении – 1:0.

Видео гола Малиновського

Почти сразу остро было уже у украинских ворот. Забарный едва не срезал мяч в свои владения, но Пятов продемонстрировал, что недаром долгие годы был номер один в сборной.

На 77-минуте Караваев к ассисту добавил еще и гол. Александр простреливал в Мудрика, но защитники заблокировали передачу. Вместо этого мяч снова отлетел к динамовцу, который красиво обвел мяч и голкипера соперника – 2:0.

Караваев удвоил преимущество Украины: смотрите видео

В конце матча украинцы забили в третий раз. Миколенко не успел появиться на поле со скамейки запасных, как сразу забил. Виталий записал в свой актив первый гол в футболке главной команды страны – 3:0.

Видео гола Миколенко

Сборная Украины убедительно обыграла Армению – 3:0. После двух туров "сине-желтые" получили максимум – 6 очков. Армяне остаются с тремя баллами.