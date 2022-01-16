Они унизили себя, – президент Сербии раскритиковал власти Австралии
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал решение о депортации Новака Джоковича. Он возмущен отношением австралийских властей.
Вучич ждет Джоковича в Сербии
Суд отклонил апелляцию сербского теннисиста 16 января. Теперь Джокович не сможет сыграть на Australian Open.
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Новак уже вылетел из Австралии и отправился в Дубаи.
Вучич сообщил, что уже пообщался с Джоковичем. Он призывает теннисиста как можно быстрее вернуться на родину.
Президент Сербии подчеркнул, Новаку всегда рады в его родной стране.
Они думают, что унизили Джоковича этими действиями. Они в течение 10 дней издевались над лучшим теннисистом мира. Но они унизили себя. Джокович может вернуться в свою страну с высоко поднятой головой, глядя всем прямо в глаза, – заявил Вучич.
Джоковича депортировали из Австралии
- Новак прибыл в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open.
- Однако его не пустили в Австралию. Визу спортсмена аннулировали, аргументируя это тем, что у Джоковича нет прививки против коронавируса.
- Спортсмен переместился в "иммиграционный изолятор". Он подал апелляцию на соответствующее решение.
- 10 января Новак выиграл суд. Спортсмен даже успел провести первые тренировки в Австралии.
- Однако Джоковича задержали во второй раз, а его визу аннулировали.
- Ему могут запретить въезд в страну на три года.