Они хотели убить друг друга, – реакция Усика на бой Фьюри – Уайлдер

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер уже в третий раз вышли на ринг друг против друга. Промоутер Александра Усика рассказал о впечатлениях украинского боксера от поединка.

Красюк: захватывающая битва в спартанском стиле между двумя воинами

Александр Усик следил за уже третьим поединком между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Промоутер Александр Красюк рассказал, как украинский боксер отреагировал на победу нокаутом от Фьюри.

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По словам представителя команды Усика, многие остались довольны зрелищностью поединка с Уайлдером, но уровень бокса был очень низким.

Я несколько раз общался с Усиком по поводу третьего боя Фьюри – Уайлдер. Большинство людей, которые разбираются в боксе, говорят об этом поединке одно и то же: отличный бой, но очень слабый боксерский поединок. Захватывающая битва в спартанском стиле между двумя воинами, но с точки зрения бокса это хорошо не выглядело,

– рассказал Красюк.

Усик же заявил, что Фьюри и Уайлдером были похожи на двоих парней, которые хотели убить друг друга на ринге в Лас-Вегасе.

Усик сказал, что это выглядело так, будто два больших парня вышли на ринг, чтобы убить друг друга

– процитировал промоутер слова Усика.

Фьюри уничтожил Уайлдера

Британский боксер полностью перебоксировал соперника из США. Тайсон дважды побывал в нокдауне в одном раунде, но сумел продолжить бой. Интересно, что такой неприятный опыт был впервые в карьере Фьюри.

В 11-м раунде поединок все же закончился досрочной победой. Фьюри мощным ударом в голову повалил Уайлдера на канвас, после чего американец уже не сумел продолжить противостояние и выйти на 12-й раунд.

Фьюри нокаутировал соперника и успешно защитил титул чемпиона по версии WBC.

Тайсон может выйти на ринг против Усика, но произойдет это только после реванша украинца с Энтони Джошуа. Второй бой между боксерами может состояться в феврале – марте 2022 года.