Красюк: Захоплива битва в спартанському стилі між двома воїнами
Олександр Усик стежив за вже третім поєдинком між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером. Промоутер Олександр Красюк розповів, як український боксер відреагував на перемогу нокаутом від Ф'юрі.
Оце так Ф'юрі скинув Усика з вершини рейтингу BoxRec
За словами представника команди Усика, багато людей залишились задоволені видовищністю поєдинку з Уайлдером, але рівень боксу був дуже низьким.
Ф'юрі знищив Уайлдера
- Британський боксер повністю перебоксував суперника з США. Тайсон двічі побував у нокдауні в одному раунді, але зумів продовжити бій. Цікаво, що такий неприємний досвід був вперше у кар'єрі Ф'юрі.
- В 11-му раунді двобій таки завершився достроковою перемогою. Ф'юрі потужним ударом у голову повалив Уайлдера на канвас, після чого американець вже не зумів продовжити протистояння та вийти на 12-й раунд.
- Ф'юрі нокаутував суперника та успішно захистив титул чемпіона за версією WBC.
- Тайсон може вийти на ринг проти Усика, але станеться це лише після реваншу українця з Ентоні Джошуа. Другий бій між боксерами може відбутись у лютому – березні 2022 року.