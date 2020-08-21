В первом туре нового сезона УПЛ донецкий "Олимпик" встретится с киевским "Динамо". Дончанам не поможет сразу несколько футболистов.

Донецкий клуб не сможет рассчитывать на Дмитрия Гришко, Евгения Цимбалюка и Павла Ксенза. О кадровых потерях сообщил официальный сайт клуба.

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Кадровые потери

Все трое оказались в лазарете команды из-за проблем со здоровьем.

Встреча состоится на стадионе имени В. Лобановского уже сегодня, 21 августа. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00.

Перед самым поединком в расположение киевлян вернулся Артем Кравец, который уже ранее выступал в составе "Динамо". В общую группу вернулись Шабанов и Цыганков. Сейчас "Динамо" не может рассчитывать на Русина и Вантуха, у футболистов были обнаружены положительные тесты на коронавирус.

Отметим, что "Олимпик" заключил контракт с экс-игроком "Карпат" Кириллом Кириленко.

Добавим, что вчера, 20 августа, сыграли молодежные составы команд, где киевское "Динамо" уничтожило "Олимпик, который вернулся в чемпионат U-21. Пять голов в матче в свой актив записал Евгений Исаенко.