У першому турі нового сезону УПЛ донецький "Олімпік" зустрінеться з київським "Динамо". Донеччанам не допоможе відразу декілька футболістів.

Донецький клуб не зможе розраховувати на Дмитра Гришка, Євгена Цимбалюка та Павла Ксьонза. Про кадрові втрати повідомив офіційний сайт клубу.

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Кадрові втрати

Всі троє виявились у лазареті команди через проблеми зі здоров'ям.

Зустріч відбудеться на стадіоні імені В. Лобановського вже сьогодні, 21 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 17:00.

Перед самим поєдинком у розташування киян повернувся Артем Кравець, який вже раніше виступав у складі "Динамо". У загальну групу повернулись Шабанова та Циганков. Зараз "Динамо" не може розраховувати на Русина та Вантуха, у футболістів були виявлені позитивні тести на коронавірус.

Наголосимо, що "Олімпік" уклав контракт із ексгравцем "Карпат" Кирилом Кириленком.

Додамо, що вчора, 20 серпня, зіграли молодіжні склади команд, де київське "Динамо" знищив "Олімпік, який повернувся у чемпіонат U-21. П'ять голів у матчі у свій актив записав Євген Ісаєнко.