Донецький "Олімпік" підсилився молодим білоруським нападником Кирилом Кириленком, який у минулому сезоні виступав за львівські "Карпати", але не зумів закріпитись в основному складі. Він провів вже тренування з донеччанами.

Інформацію про трансфер підтвердив офіційний сайт клубу. Контракт із донеччанами розрахований на три роки.

Читайте також: Власник "Олімпіка" не полишає надій перевезти команду в Одесу та перейменувати в "Чорноморець"

Під яким номером виступатиме футболіст наразі невідомо. Кирило вже встиг провести тренування у новому клубі.

Додамо, що нападник розірвав контракт з "Карпатами" за взаємною згодою обох сторін. Його угода з "левами" була розрахована до 2022 року, але гравець так і не зумів закріпитись у складі, тому вирішив покинути клуб.

Кириленко провів неповний рік у складі "левів". Нападник п'ять разів виходив на поле у матчах "Карпат".

Кар'єра Кирила Кириленка