"Олімпік" підписав Кириленка, який розірвав контракт із "Карпатами"
Донецький "Олімпік" підсилився молодим білоруським нападником Кирилом Кириленком, який у минулому сезоні виступав за львівські "Карпати", але не зумів закріпитись в основному складі. Він провів вже тренування з донеччанами.
Інформацію про трансфер підтвердив офіційний сайт клубу. Контракт із донеччанами розрахований на три роки.
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Під яким номером виступатиме футболіст наразі невідомо. Кирило вже встиг провести тренування у новому клубі.
Додамо, що нападник розірвав контракт з "Карпатами" за взаємною згодою обох сторін. Його угода з "левами" була розрахована до 2022 року, але гравець так і не зумів закріпитись у складі, тому вирішив покинути клуб.
Кириленко провів неповний рік у складі "левів". Нападник п'ять разів виходив на поле у матчах "Карпат".
Кар'єра Кирила Кириленка
- У 2015 році Кирило проходив перегляд у структурі німецькому "Штутгарті", проте виникли юридичні формальності, через які молодому нападнику довелося повернутися в "Мінськ".
- Наприкінці 2016 роки з'явився інтерес з боку німецького "РБ Лейпциг". До початку сезону 2017 року тренувався з першою командою.
- Вже наступного року він підписав контракт із берестейським "Динамо", але переважно виступав за молодіжний склад.
- У січні 2019 року за згодою сторін залишив команду, а вже у лютому 2019 року перебував на перегляді у "Зеніті-2", але в березні приєднався до борисівського БАТЕ, де виступав за дубль.
- У липні 2019 прийняв пропозицію львівських "Карпат" та підписав 3-річний контракт.