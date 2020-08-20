21 августа в матче первого тура УПЛ "Олимпик" встретится с "Динамо". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

Олимпик – Динамо: прогноз

Матч между командами станет официальным открытием нового сезона УПЛ, пишет 24 канал. Последние две встречи были при полном преимуществе киевлян. Сначала в первый день декабря 2019 года "Динамо" победило донецкий клуб 1:3. Тогда "Олимпику" удалось даже сравнять счет, но голы Де Пены и Беседина принести победу киевлянам.

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В последней встрече между этими командами победу снова праздновал клуб из столицы Украины 2:0. Дублем в том матче отметился Цитаишвили.

Всего команды встречались между собой 21 раз. "Динамо" праздновало победу в 15 поединках, и только трижды "Олимпик" покидал поле победителем. Трижды финальный свисток судьи фиксировал ничейный результат.

Во время перерыва "Динамо" сменило наставника, им стал экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу. Руководству клуба удалось сохранить лидеров команды и вернуть из аренды нескольких игроков, которые могут стать футболистами основы. В общую группу вернулись Шабанов и Цыганков. Пока "Динамо" не может рассчитывать на Русина и Вантуха, у футболистов были выявлены положительные тесты на коронавирус.

"Олимпик" же заключил официальный контракт с Игорем Климовским, который в прошлом сезоне стал настоящим спасителем для клуба. Также расположение команды пополнил бывший игрок "Карпат" Кирилл Кириленко.

Луческу во главе "Динамо" дебютирует на легендарном стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Матч 1-го тура УПЛ "Олимпик" – "Динамо" состоится 21 августа в 17:00

Олимпик – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch единогласно отдают победу киевлянам. На их победу стоит коэффициент 1,14, а на успех "Олимпика" – аж 18,5. Ничья оценена в матче в 8,20.

Они считают, что киевский клуб победит соперника в более чем один мяч, поэтому на показатель "Динамо победит в один мяч" стоит коэффициент 4,40.

Счет в матче откроет "Динамо" – 1,13. А на то, что "Олимпик" первым огорчит голкипера соперника, – 5,40.

Скорее всего донецкий клуб не забьет в первой 45-минутке – 1,20. А вот в гол от "Динамо" эксперты верят – 1,02.

Второй гол в матче скорее всего будет забит в период с 1 по 55 минуту. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,74.

По их мнению, точку в матче поставит команда Луческу – 1,13. На последний же гол во встрече от команды Климовского – 5,40.

"Тотал матча 2-3 гола" – 2,28. Букмекеры считают, что "Динамо" может победить, удержав свои ворота "сухими" – 1,66.