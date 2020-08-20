Матч "Олимпик" – "Динамо" начал сезон 2020/21 среди молодежных команд. Киевляне не оставили шансов сопернику, а молодой Исаенко вколотил в ворота донецкого клуба целых 5 мячей.

Киевский клуб очень уверенно начал новый сезон матчем против "Олимпика" (0:9), пишет 24 канал.

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Словно "Бавария"

Настоящий бенефис в матче был в исполнении нападающего киевлян Евгения Исаенко. Во встрече 5 раз огорчал голкипера соперника. Два гола в исполнении футболиста болельщики увидели в первой части игры, еще тремя результативными ударами Евгений отличился в период с 52-78 минуту.

До перерыва киевляне лидировали 0: 2, а вот еще семь голов забили уже во второй 45-минутке.

Также результативные удары в активе Бражка, Михайленко и дубль на счету Волошина. "Олимпик" на протяжении всего матча не удосужился забить хотя бы один гол.

Отметим, что "Олимпик" вернул в молодежный чемпионат свою команду, которая в прошлом году не выступала в чемпионате U-21.

"Олимпик" – "Динамо" весь матч U-21