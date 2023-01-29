Представителей стран-агрессоров не рады видеть на европейских международных соревнованиях, но охотно берут на турниры в Азию. Чиновников не беспокоит война в Украине, им главное не оскорбить путинских любимцев.

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Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх рассказал, как они собираются открыть путь на Олимпиаду в Париже для спортсменов из России и Белоруссии. Разрабатывается система "специальных квот" для спортсменов из этих двух стран, чтобы они могли бороться за олимпийские места. Любопытно, что своими квотами азиаты не собираются делиться.

"Они не будут вмешиваться в нашу медальную систему или азиатскую квоту на Олимпийские игры. МОК разработает политику олимпийских квот вместе ОСА и международными федерациями. И будут вручаться отдельные медали.

Время для получения олимпийских квот истекает. Поскольку отстранение продолжается, мы пригласили российских и белорусских спортсменов для участия в наших соревнованиях и Азиатских играх", – заявил Рандхир Сингх.

Очередные заявления о "спорте вне политике"

Он добавил, что МОК решит, разрешать им соревноваться под российским флагом и позволят ли на аренах звучать гимну страны. Однако согласно постановлению комитета, спортсмены должны будут пройти обязательные допинг-тесты, прежде чем их допустят к соревнованиям, сказал Сингх.

Идея состоит в том, чтобы дать возможность спортсменам поучаствовать и не пропустить Олимпийские игры в Париже. Спорт – не место для политики. Спорт – для спортсменов, он за любовь, дружбу и братство. Спортивные люди – одна семья. Исходя из этого, мы их поддерживаем,

– сказал Сингх.

Отметим, что Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Континентальное мега-событие одновременно является олимпийской квалификацией для разных видов спорта, включая стрельбу из лука, бокс, современное пятиборье и теннис. Во многих других видах спорта, как борьба и стрельба, чемпионат Азии выступает как олимпийская квалификация.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился заявлением МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования. Он пригласил в Бахмут президента МОК Томаса Баха, чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует.