Олимпийские призеры и те, кто прославил Украину на весь мир: лучшие спортсмены 2021 года

Год 2021, в отличие от пандемийного 2020-го, оказался богат спортивными событиями. В этом году прошли Олимпиада и футбольное Евро, все перенесенные чемпионаты мира и Европы. Украинцам удалось продемонстрировать дух и несокрушимость, борясь с лучшими спортсменами мира. Спорт24 выбрал лучших украинских спортсменов уходящего года.

Решающим в нашем выборе стала Олимпиада в Токио, где Украина завоевала 19 олимпийских медалей: одна "золотая", 6 "серебряных" и 12 "бронзовых". По общему количеству завоеванных наград Украина заняла 16-ю позицию в мировом рейтинге, а также превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Жан Беленюк



Жан Беленюк / Фото Getty Images

Жан Беленюк завоевал единственную золотую награду для Украины на Олимпийских играх в Токио. В финале украинец боролся с трехкратным призером чемпионатов мира Виктором Лоринцем из Венгрии. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу украинца.

Как это было Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде-2020

Впервые с 1996 года Украина завоевала золотую награду в греко-римской борьбе.

В основном Беленюк – четвертый борец в истории Украины с золотом Олимпийских игр после Вячеслава Олийныка, Эльбруса Тедеева и Ирины Мерлени.

Жан рассказал, что в преддверии Олимпийских игр получил травму. Случилось это за 3 недели до Олимпиады.

И только вера моего тренера дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему за это, спасибо маме, спасибо всем, кто поддерживал и молился, кто ждал. Я поздравляю всю Украину с этой золотой медалью,

– подытожил он.

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото Getty Images

20-летняя киевлянка Дарья Белодед в первый день после открытия Олимпийских игр-2020 в Токио завоевала первую награду для сборной Украины – бронзовую, в дзюдо. К сожалению, в полуфинальной схватке Белодед уступила хозяйке соревнований Фуни Тонаки, которую уже побеждала в Токио в решающем поединке ЧМ-2019.

От Дарьи все ждали олимпийского "золота", что и не удивительно, ведь она поставила перед собой высокую планку, став чемпионкой мира в 2018 и 2019 годах. Однако пандемия коронавируса, очевидно, повлияла на функциональную готовность целеустремленной спортсменки, не позволив ей подойти к главному старту на пике формы.

Это первая Олимпиада в карьере Белодед, которую тренируют родители, известные украинские дзюдоисты Геннадий Белодед и Светлана Кузнецова. До сих пор 20-летняя киевлянка собрала обширную коллекцию взрослых наград. Кроме двух побед на чемпионатах мира, у Дарьи "золото" Европейских игр-2019, золотые медали чемпионатов Европы 2017 и 2019, "серебро" ЧЕ-2021.

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Михаил Романчук

Михаил Романчук / Фото Getty Images

На Олимпиаде в Токио Михаил Романчук завоевал две медали (такое удалось четырем спортсменам): серебряную медаль на дистанции 1500 метров и "бронзу" на дистанции 800 метров.

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Он принес Украине первое серебро на Олимпиаде-2020. Романчук принес Украине первые олимпийские медали в плавании за 17 лет.

Если бы был еще один заплыв – было бы и "золото", но, к сожалению, его нет. Проанализируем с тренером выступление и ошибки, которые, уверен, что были. Будем их учитывать и двигаться дальше,

– оптимистично прокомментировал свой результат украинец.

Также в 2021 году Романчук выиграл два "золота" на Евро по водным видам спорта – на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

Людмила Лузан



Людмила Лузан / Фото Getty Images

Урожайным на медали был 2021 год для каноистки Людмилы Лузан. Сначала она установила исторический результат на чемпионате Европы, где завоевала четыре награды, из них две "золотые". После этого феерила на Олимпиаде, где стала серебряным призером в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и бронзовым призером на 200 метров в каноэ-одиночке.

Так Лузан стала третьей украинской спортсменкой в гребле, которой удалось завоевать более одной медали Олимпийских игр. Больше всего у Инны Осипенко-Радомской, получившей четыре медали, выступая за сборную Украины. Три награды на Олимпиадах завоевал Юрий Чебан.

А напоследок Лузан еще и с чемпионата мира привезла три медали, что также стало лучшим показателем в истории украинской гребли.

Год назад Лузан на своей странице в инстаграме опубликовала пост под названием: "Обратная сторона медали", где рассказала, на какие жертвы она идет ради победы:

Елена Старикова

Лузан одна из трех гребцов мира, у которых результат выше 46,0 секунд в каноэ-одиночке на дистанции 200 м. Один из лучших результатов в истории женского каноэ она показала на Кубке мира в Сегеде.

Елена Старикова / Фото Getty Images

В 2021 году Елена Старикова стала серебряным призером Олимпийских Игр в Токио, завоевав медаль в индивидуальном спринте. Медаль Стариковой особенная, ведь на велотреке наши спортсмены получали медаль еще на Олимпиаде в Пекине 2008 года.

На Олимпиаде в Токио Елена Старикова также отлично выступила в дисциплине кейрин, заняв высокое четвертое место.

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Елена Старикова – единственная представительница Украины, которая в этом году успешно дебютировала в первой в истории Лиге Чемпионов UFI по велотреку, которая прошла в четыре этапа: первый приняла испанская Майорка (6 ноября), второй – литовский Паневежис (27 ноября), и два последних – Лондон (3 и 4 декабря).

Илья Ковтун

Илья Ковтун / Фото Getty Images

Украинец Илья Ковтун стал сенсацией чемпионата мира этого года. 18-летний гимнаст завоевал бронзовую награду в многоборье. И это во второй раз в истории Украины. Раньше медаль в многоборье удавалось завоевать только Олегу Верняеву.

Также в 2021 году Ковтун выиграл "бронзу" на взрослом чемпионате Европы. Но историческим событием стало то, что один из элементов на параллельных брусьях назвали в честь гимнаста. Этот элемент состоит из переворота назад из упора на руках и поворота на четверть оборота к брусьям.

Смотрите видео именного элемента Ильи Ковтуна



Александр Хижняк

Александр Хижняк / Фото Getty Images

На Олимпийских Играх в Токио украинский боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" в весовой категории до 75 килограмм.

В первом раунде наш боксер пошел вперед и получил преимущество над соперником. Украинец почти не отпускал бразильца от канатов, а в конце 3-минутки нанес несколько опасных ударов. Итог раунда – все пять судей отдали победу Хижняку.

Полтавец также в 2017 году стал чемпионом Европы среди мужчин до 22 лет, а затем чемпионом мира в среднем весе, а в 2019 году получил "золото" на Европейских играх.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото УАФ

Эффективная игра Андрея Ярмоленко в этом году хорошо иллюстрирует успехи футбольной сборной этого года – выход в четвертьфинал Евро-2020 и демонстрация характера в конце отборочного цикла к чемпионату мира, который позволил "сине-желтым" выйти в раунд плей-офф.

В этом году ветерану украинской сборной покорилось достаточно солидное достижение – вслед за Анатолием Тимощуком, Андреем Шевченко и Русланом Ротанем он сыграл 100-й матч в ее составе.

В этом году Ярмоленко повторил достижение легенды украинского футбола Андрея Шевченко, также семь раз становившегося лучшим бомбардиром сборной по итогам года. Ранее, в 2011, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах Ярмоленко единолично становился лучшим в сборной по количеству голов в год, а в 2015 году разделил первое место с Артемом Кравцом.

Текущий год для Андрея Ярмоленко, хотя и складывался не всегда так, как хотелось бы, однозначно можно занести в актив. Несмотря на травмы, донимавшие его в английском Вест Хэме еще с начала 2021-го, украинец достойно преодолевал эти испытания. Если тренерский штаб лондонского клуба его отсутствие на поле не считал решающим, то представить нашу сборную без Ярмолы сейчас очень тяжело.

Юрий Захареев

Юрий Захареев / Фото Getty Images

Боксер Юрий Захареев завоевал единственную награду Украины на чемпионате мира. Несмотря на то, что для украинца это было дебютное мировое первенство, в финале он победил опытного Вадима Мусаева – представителя команды ФБР (Федерация бокса России).

И это первое украинское "золото" на чемпионатах мира с 2017 года и седьмое за время независимости.

Ранее чемпионским титулом могли похвастаться Василий Ломаченко (2009, 2011), Тарас Шелестюк, Евгений Хитров, Александр Усик (все – 2011), Александр Хижняк (2017). Кроме того, в 2021 году Юрий Захареев выиграл еще одно "золото", но уже среди молодежи.

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Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / Фото Getty Images

Украинка Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпийских играх-2020 в Токио.

19-летняя украинка показала результат в 2,00 м. Победила трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене (2,04 м), "серебро" у австралийки Николы Макдермот – 2,02 м.

Александр Усик

После Олимпиады Ярослава возглавила мировой рейтинг лучших прыгунов в высоту. Украинка опередила двух других призеров Олимпиады.

Александр Усик / Фото Getty Images

Александрк Усик завоевал место в списке наиболее успешных украинских спортсменов благодаря знаковой победе, которую 34-летний профессионал завоевал в ночь на 26 сентября в Лондоне.

На арене Tottenham Hotspur, в присутствии около 67 тысяч зрителей, Александр Усик победил британского оппонента Энтони Джошуа, забрав его четыре чемпионских пояса в самом престижном сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Те самые пояса, которые Энтони получил в 2017 году как раз в драматическом поединке с Кличко-младшим, что тогда стало фактическим завершением выдающейся карьеры Владимира.

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Этот список спортсменов можно было бы еще дополнять, но мы выделили наиболее выдающиеся успехи украинцев в 2021 году. Желаем, чтобы в 2022 году аналогичная статья состояла, по меньшей мере, из 20 спортсменов, которые прославят несломленный дух Украины на весь мир!