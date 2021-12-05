Жаркая борьба за награду

Кейрин в Лондоне стал последней дисциплиной для женщин-трековиков в этом сезоне на Лиге чемпионов. К сожалению, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом последний этап турнира в Тель-Авив (Израиль) был отменен, поэтому все спортсмены выложились на полную в Великобритании.

К теме Вторая в кейрине, победа над чемпионкой Олимпиады: как Старикова выступила в Лиге чемпионов

Второй раз за два дня классное выступление продемонстрировала Елена Старикова – единственная из украинок, которая выступала в Лиге чемпионов.

Заезд украинки в спринте открыл четвертый этап Лиги чемпионов. Соперницами Елены стали мексиканка Юли Вердуго и россиянка Яна Тищенко. Обе остались за спинами Стариковой после завершения гонки.



Женский кейрин / Фото UCI Track Champions League

Наша спортсменка пробилась в полуфинал, где уступила все тому же лидеру спринта из Германии Эмме Гитце. Отставание составило лишь 0.024 секунды. Украинка едва не вырвала победу у немки.

Третьей в этом заезде стала литовская гонщица Симона Крупецкайте. Для нее эта гонка стала последней в карьере, спортсменка попрощалась с треком.

Обратите внимание. Эмма Гитце в финальном заезде на долю секунды опередила олимпийскую чемпионку из Канады Келси Митчелл.

Мажорная точка Стариковой в Лиге чемпионов

После спринта девушки вышли на трек посоревноваться в кейрине. Уже в первом заезде Старикова попала в борьбу со все той же Гитце, также в ее старте была мексиканка и две россиянки.

Елена уступила Эмме лишь 0.001 секунды и квалифицировалась в финал второй. В решающем заезде участвовали только лучшие – Старикова, Гитце, Митчелл, Фридрих, Байона и Сато.

Украинка благодаря грамотной тактике всю гонку проехала первой. Митчелл попыталась навязать борьбу, но на этот раз Елена взяла реванш за поражение в финале Олимпиады-2020. Отрыв украинки от соперницы из Канады составил 0.039 секунды.

Видео победного заезда Стариковой

Третьей финишировала Марта Байона. У двух немок Леи Фридрих и Эммы Гитце, которые на протяжении всей Лиги чемпионов вели борьбу за первое место, уже не хватило сил на последний рывок – 4 и 6 места соответственно.



Гитце и Фридрих / Фото UCI Track Champions League

По итогам четырех этапов Лиги чемпионов победительницей зачета спринта стала Эмма Гитце из Германии. Старикова замкнула пятерку лучших.

Топ-5 лучших по итогам Лиги чемпионов среди женщин (по очкам)

Эмма Гитце (Германия) – 128 Леа Фридрих (Германия) – 118 Келси Митчелл (Канада) – 102 Марта Байона (Колумбия) – 86 Елена Старикова (Украина) – 84



Победители дисциплин / Фото UCI Track Champions League

В мужском спринте равных не было нидерландцу Харри Лаврейсену. Победу по итогам гонки на выносливость одержала британка Кэти Арчибальд. А награду в этой дисциплине среди мужчин получил Гэвин Гувер из США.