Международный олимпийский комитет пренебрег здравым смыслом и допустил спортсменов из стран-террористов к Олимпийским играм в Париже. Таким образом, организация проигнорировала память жертв агрессии России.

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МОК несет ответственность за поощрение агрессии против Украины

МИД Украины назвал ошибочным решение Исполкома МОК. Нейтральный статус не снимает ответственности с представителей России и Белоруссии.

Украинская сторона доводила до олимпийского комитета и международных партнеров риски такого решения. Белорусские и особенно российские спортсмены часто представляют спортивные организации, связанные с вооруженными силами Российской Федерации. Часть из них находится на действующей военной службе, часть из них носит на спортивной форме символы вооруженной агрессии РФ против Украины. МОК планирует выпустить на международные спортивные арены спортсменов, которые не только симпатизируют убийствам украинских женщин и детей, но и, вероятно, принимают непосредственное участие в этих страшных преступлениях.

– говорится в заявлении МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже предостерег МОК, что Кремль использует каждого российского и белорусского спортсмена как оружие в своей пропаганде.

"Москва не будет поднимать белые нейтральные флаги на соревнованиях, как это представляет МОК, а будет демонстрировать триумф способности избежать ответственности за разрешение крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Принявшие это решение члены Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета несут ответственность за поощрение России и Беларуси к продолжению вооруженной агрессии против Украины", – сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.