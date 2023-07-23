Украина продолжает собирать олимпийские лицензии в легкой атлетике. 24 канал. Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года в Париже.

По теме Нужна работа над ошибками: Магучих объявила перерыв в выступлениях

Ранее наша сборная получила лицензии у прыжках в высоту (Ирина Геращенко и Юлия Левченко), тройном прыжке (Марина Бех-Романчук) и метании молота (Михаил Кохан). Теперь украинки добились успеха в беге на 400 метров.

На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне выступили Виктория Ткачук и Юлия Рыжикова. Девушки финишировали на 6 и 7 местах соответственно, но смогли преодолеть олимпийский норматив (54,85 секунды).

Виктория преодолела дистанцию за 54,25 секунды, а Юлия – за 54,54 секунды. Победа же ожидаемо досталась главной фаворитке этапа Фемке Болл. Нидерландка показала время 51,45 секунды.

Читайте также Украина финишировала в топ-десятке медального зачета на молодежном Евро по легкой атлетике

В целом у Украины уже есть 20 олимпийских лицензий. Кроме шести в легкой атлетике, у нашей сборной пять пропусков в плавании, четыре – в стрельбе, два – в прыжках в воду и по одному в современном пятиборье, боксе и футболе.