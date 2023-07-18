Украина продолжает собирать лицензии на Олимпийские игры, которые пройдут летом 2024 года в Париже, пишет 24 канал. В легкой атлетике "сине-желтые" взяли первые путевки только в воскресенье, 16 июля.

По теме Ирина Геращенко и Юлия Левченко получили для Украины олимпийские лицензии в легкой атлетике

Лицензии получили Юлия Левченко и Ирина Геращенко в прыжках в высоту, а также Марина Бех-Романчук – в тройном прыжке. Теперь Украина добилась успеха в метании молота.

Михаил Кохан стал победителем мемориала Гилая Иштвана. Эти соревнования в Венгрии являются частью золотой серии Всемирного континентального тура.

Украинец захватил лидерство с первой попытки, бросив снаряд на 77,87 метра. Этого не хватало для выполнения олимпийского норматива (78,2 м).

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Впрочем, Кохан сумел его преодолеть в четвертой попытке, а в пятой закрепил победу окончательным результатом 79.37 метра. 22-летний днепрянин в итоге обогнал действующего чемпиона Европы Войцеха Новицки на 1,5 метра.

Финал мемориала Гилая Иштвана, метание молота: