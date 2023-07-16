В польском Хожуве прошел этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Участие в нем приняли трое представительниц Украины, пишет 24 канал.

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Наиболее неудачно выступила Екатерина Табашник. Харьковчанка покорила отметку 1,89 метра, что позволило ей занять седьмую строчку. А вот две другие украинки поднялись на подиум.

Ирине Геращенко и Юлия Левченко смогли прыгнуть на 1,98 метра. Эту планку также взяла австралийка Никола Олислагерс. Но она, как и Левченко, смогли покорить высоту с третьей попытки и забрали серебро и бронзу соответственно.

Геращенко прыгнула на 1,98 метра с первой попытки и выиграла золото. К тому же, Ирина и Юлия превзошли "олимпийскую" планку (1,97 метра), что позволило им завоевать лицензию на Олимпийские игры-2024.

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Это первые украинские пропуски в Париж в легкой атлетике. Напомним, что Ярослава Магучих не участвовала на этапе в Хожуве из-за отмены рейса.