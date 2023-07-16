В финском городе Эспоо подошел к завершению чемпионат Европы U23 по легкой атлетике. Среди участников была и сборная Украины, поехавшая на соревнования в составе 41 спортсмена, пишет 24 канал.

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По итогу соревнования "сине-желтые" завоевали четыре медали в течение одного дня. Михаил Кохан завоевал золото в метании молота, а Артур Фельфнер стал победителем в метании копья.

Также двум спортсменам покорилось серебро. Роман Петрук и Олег Дорощук показали идентичные результаты в прыжках в высоту, что позволило обоим выиграть серебро.

Эти четыре награды позволили Украине оказаться в топ-десятке итогового медального зачета. Победителем стала сборная Великобритании, выигравшая семь золотых медалей.

Медальный зачет чемпионата Европы U23:

МЕСТО КОМАНДА З С Б ВМЕСТЕ 1 Великобритания 7 3 4 14 2 Франция 6 4 5 15 3 Нидерланды 4 3 2 9 4 Испания 4 2 5 11 5 Норвегия 4 2 3 9 6 Италия 3 6 2 11 7 Финляндия 3 3 4 10 8 Германия 2 4 2 8 9 Турция 2 3 1 6 10 Украина 2 2 0 4

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В этом году молодежная сборная улучшила свои позиции, ведь в 2021 году Украина выиграла только три медали. Следующий Евро U23 состоится в 2025 году в норвежском Бергене.