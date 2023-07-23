Україна продовжує збирати олімпійські ліцензії у легкій атлетиці, пише 24 канал. Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 пройдуть з 26 липня по 11 серпня наступного року в Парижі.

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Раніше наша збірна отримала ліцензії у стрибках у висоту (Ірина Геращенко та Юлія Левченко), потрійному стрибку (Марина Бех-Романчук) та метанні молота (Михайло Кохан). Тепер українки досягли успіху у бігу на 400 метрів.

На етапі Діамантової ліги в Лондоні виступили Вікторія Ткачук та Юлія Рижикова. Дівчини фінішували на 6 та 7 місцях відповідно, але змогли подолати олімпійський норматив (54,85 секунди).

Вікторія подолала дистанцію за 54,25 секунди, а Юлія – за 54,54 секунди. Перемога ж очікувано дісталась головній фаворитці етапу Фемке Бол. Нідерландка показала час 51,45 секунди.

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Загалом Україна вже має 20 олімпійських ліцензій. Окрім шести у легкій атлетиці, наша збірна має п'ять перепусток у плаванні, чотири – у стрільбі, два – у стрибках у воду та по одній у сучасному п'ятиборстві, боксі та футболі.