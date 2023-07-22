Ярослава Магучих блестяще начала летний сезон. Лидер сборной Украины выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате и турнир в Нидерландах. В Польше Ярослава продемонстрировала настоящий мастер-класс и стала чемпионкой Европейских игр-2023. Однако потом случился спад в результатах.

Читайте также Дело уже в суде: Россия требует деньги у майора захватнической армии, бежавшей в Испанию

Магучих: Без ошибок мы не можем совершенствоваться

Магучих дважды доставалась "бронза" этапов Бриллиантовой лиги в Лозанне и Монако, а соревнование в Хожуве она вообще пропустила. Это вынудило украинскую легкоатлетку сделать паузу в выступлениях и лучше подготовиться к чемпионату мира. Об этом она заявила сразу после завершения этапа в Монако.

"Я ожидала, что прыгну немного выше. Но было несколько сложных дней перед соревнованиями. Я опоздала на рейс в Хожув, потом возникли другие проблемы, поэтому я счастлива быть здесь и выступать перед этой замечательной публикой. Я видела всех этих детей, которые болели за нас, и это вызвало у меня такие эмоции. Продолжаем работать.

Это мои последние соревнования перед Будапештом, и я знаю, что мне есть над чем работать. Я не знаю, где я буду тренироваться, но, возможно, я проведу тренировочный сбор в Бельгии, где мы живем, или в Эстонии. Без ошибок мы не можем совершенствоваться, поэтому я готова работать над ними, чтобы быть готовой к чемпионату мира", – сказала Магучих.

Таким образом, в течение месяца Ярослава Магучих не будет участвовать в соревнованиях. Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике начнется 19 августа в столице Венгрии в Будапеште. Квалификация в женских прыжках в высоту состоится в пятницу, 25 августа.